منتقدًا اتحاد الكرة.. مدرب الكرة النسائية في الزمالك: أين اللوائح؟

قال عادل حسين، المدير الفني لنادي الزمالك لكرة القدم النسائية، تعليقا على تصريحات دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية على قرار اتحاد الكرة بالغرامة المالية على نادي دلفي بعد انسحابه: "أتعجب من هذا التصريح خصوصا أما يطلع من مسئول داخل الاتحاد المصري (المساواة –وتطبيق اللائحة على الجميع)، مع العلم إننا تقدمنا بشكوى في الاتحاد بتاريخ 7-10 الماضي ضد اللاعبة "رودينا عبدالرسول" والذي تم إيقافها في الأسبوع 28 الموسم الماضي في واقعة واستبعادها من المنتخب".

واستكمل المدير الفني للزمالك في ستوري على صفحته الرسمية: "الواقعة يعلمها الجميع واستوجبت شطب اللاعبة بعدما قامت بالتعدي على لاعبة زد وإصابتها بارتجاج في المخ وتم عمل محضر للاعبة وبعدها تنازلت اللاعبة عن المحضر بعد تدخل مسئول كبير ويعلم الجميع في كرة القدم النسائية بهذه الواقعة بما فيهم الاتحاد (مباراة دلفي وزد إف سي)".

وقال حسين: "أنه حتى اليوم لم يتم الرد علينا والتكتم على الشكوى مع العلم إنه تم إرسال احتجاج من 3 أيام وأيضا لم يتم الرد رغم أن نفس اللجنة أصدرت قرارا اليوم ضد نادي دلفي فهل تطبق فعلا اللوائح؟ وهل يوجد مساواة؟ السؤال هنا لماذا لم يتم الرد علينا، لماذا لم يتم الإعلان عن عقوبة اللاعبة لو كلامنا غير صحيح؟".

وكانت قالت الدكتورة دينا الرفاعي: “إن الإخلال بنظام دوري الكرة النسائية سيقابله عقوبات متوافقة مع اللوائح، مؤكدة أنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء في هذا الملف”.

وأضافت الرفاعي في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن تكاتف منظومة الكرة النسائية هو الهدف الأسمى لإنجاح مشروع يتم بناؤه منذ ٣ سنوات، وأن ما تم إنجازه في مدة بسيطة لم يحدث في الكرة النسائية منذ ربع قرن.

وتابعت: "سأدافع عن منظومة الكرة النسائية وسأدعم تطبيق اللوائح بالمساواة على الجميع لنصل في النهاية إلى مسابقة منتظمة ومستقرة يستمر فيها من يتحمل مسئولية المشاركة باحترافية في نشاط الكرة النسائية المصرية"، مشيرة إلى أنه لا تهاون ولا تخاذل في الدفاع عن نجاح الكرة النسائية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر توقيع عقوبة مالية قدرها عشرون ألف جنيه على نادي دلفي بعد اعتذاره عن استكمال دوري القسم الأول للكرة النسائية.