طبيب النساء المتهم بالتعدي على بناته الثلاث يصل إلى محكمة الجنايات

وصل منذ قليل طبيب النساء، المتهم بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاث، تحت التهديد، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس.

كانت النيابة العامة، قررت إحالة طبيب النساء إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته في التهمة المنسوبة إليه. وتضمنت أقوال الشاهدة الأولى «أ.م»، في اتهام طبيب النساء بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاث بالقضية، والتي وردت بقائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات المجمع الخامس المقيدة برقم 1706 لسنة 2024 كلي القاهرة جديدة مقيدة برقم 26 لسنة 2024 حضر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.

وقالت الشاهدة الأولى أمام النيابة العامة بالقاهرة الجديدة خلال التحقيقات إن المتهم والدهن اعتدى عليها جنسيًا بغير رضاها مستغلًا انفراده بها بمسكنهما ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها.

وأضافت الشاهدة الأولى أمام النيابة، أن المتهم في العديد من المرات أقدم على هتك عرضها بالقوة، موضحة: «بأنها ظلت تخطط لتتمكن من تصوير والدها أثناء فعله المرتكب قبل الشاهدة الثالثة بهاتفها وتقديمه بالأوراق».

وتابعت، أنها أخبرت إحدى السفارات كونهن يحملن الجنسية الأجنبية، وعلى الفور تم إبلاغ الأمن بالواقعة واتهام والدهن بالتعدي عليهن جنسيًا وحبسهن داخل الفيلا الخاصة بالكمباوند الذي يقيمون به.