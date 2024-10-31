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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري يناقش سُبل تطوير وتعظيم الاستفادة من مراكز الصيانة

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
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عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة سُبل تطوير وتعظيم الاستفادة من مراكز الصيانة التابعة لهيئة الصرف.

واستعرض الوزير نتائج الحصر الذي قامت به اللجنة المشكلة لتقييم الحالة الفنية والإنشائية لمراكز الصيانة التابعة لهيئة الصرف لتحديد مدى الحاجة لهذه المراكز بحيث يتم صيانة المراكز التي تتطلبها حاجة العمل بهيئة الصرف، أو يتم بحث الاستفادة من هذه المراكز باستغلالها في تنفيذ أنشطة استثمارية شريطة انتقاء الحاجة الفنية لهذه المراكز.

وأشار الحصر لوجود 437 مركز صيانة تابع لهيئة الصرف، منها 33 مركز تحتاج لإعادة تأهيل طبقًا لحاجة العمل بهيئة الصرف، مع امكانية الاستفادة من عدد من هذه المراكز باستثمارها كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة واستثمارها.

ووجه الدكتور سويلم بالاستفادة من هذا التقييم بقيام هيئة الصرف بتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة للمراكز التى تتطلبها حاجة العمل بالهيئة، مع دراسة أفضل السبل للاستفادة من المراكز التى انتفت الحاجة لها، مع بدء الإجراءات الفنية والقانونية والمالية الإدارية اللازمة لاستغلال هذه الأملاك، مع استكمال كل أوراق وسندات الملكية والسجل العيني لكافة المراكز.

 

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