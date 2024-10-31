"كاريزما خاصة".. مصطفى فهمي يرحل تاركًا بصمة خالدة في تاريخ الفن المصري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "مصطفى فهمي يرحل عن عالمنا تاركًا بصمة خالدة في تاريخ الفن المصري".

واشتهر "فهمي" برقيه الشديد في أدواره وتمتعه بكاريزما خاصة للغاية صنفته كواحد من أهم فنانى جيله منذ دخوله السينما، ولكن مع وفاته أمس خلف حالة كبيرة من الحزن بعد ما ودعه زملائه ومحبيه بكلمات مؤثرة مع صدمة رحيله.

ورحل عن عالمنا بالأمس الممثل القدير مصطفي فهمي عن عمر يناهز 82 عامًا، تاركًا ورائه إرثًا فنيًا ثريًا يجسد تاريخ السينما المصرية، بعد أن بدأ مشوراه الفني في أواخر الستينات؛ حيث تألق في مجموعة من الأفلام والمسرحيات التي نالت إعجاب الجماهير.

وتميز الفنان الراحل بفنه العميق وأداءه المتميز وأسهم في تشكيل هوية السينما المصرية من خلال أدواره المتنوعة التي عكست موهبته الكبيرة.