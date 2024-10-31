بعد دخوله المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لمحمد منير «فيديو»

كشف أحمد رمضان، الكاتب والناقد الفني، تفاصيل الحالة الصحية للمطرب محمد منير، مشيرا إلى أن حالة الفنان مستقرة حتى الآن، وأنها مجرد وعكة صحية بسيطة نقل إثرها للمستشفى.

وقال أحمد رمضان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن محمد منير يعاني من أزمات صحية عدة في العظام، خاصة أنه كان يعالج باستمرار في المستشفيات خارج مصر، لكن لظروفه مع تقدم العمر يعالج الآن في مصر.

وأضاف أحمد رمضان: منير دخل المستشفى نتيجة العمل وضغوطاته؛ بسبب تجهيزه لنزول ألبومه الجديد.

واختتم قائلا: منير يحضر لأغنية مع محمد رمضان تلحين أمير طعيمة.