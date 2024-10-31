الصحة الفلسطينية تدين الاعتداء المتكرر للاحتلال على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

أدانت الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، الاعتداء المتكرر لقوات الاحتلال على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال، صباح اليوم، الطابق الثالث في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى إلى احتراق مخزن أدوية ومستلزمات طبية تم تسلمها قبل 5 أيام من منظمة الصحة.

وأعلنت مصادر طبية، توقف خدمات العمليات الجراحية بشكل كامل في المستشفى، بسبب استمرار العدوان، وقبل قليل، أصيب أربعة من العاملين في المستشفى، نتيجة القصف المتواصل.

وتوغلت آليات الاحتلال مجددا في محيط المستشفى الأندونيسي، وسط إطلاق نار من أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر، تجاه المستشفى، والمنطقة المحيطة".

وأفادت طواقم الإنقاذ، بأن كل عمليات الإنقاذ والإطفاء شمال القطاع معطلة لليوم الثامن على التوالي "قسرا"، بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، ما جعل آلاف المواطنين دون أي رعاية أو خدمات طبية.