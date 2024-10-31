بسبب مشاجرة زوجها.. النيابة تستعلم عن صحة سيدة قفزت من علو بـ6 أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة سيدة قفزت من الطابق الأول في عقار بسبب مشاجرة بينها وبين زوجها بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت باستدعاء الزوج لسماع أقواله حول ملابسات الحادث، كما استعلمت عن الحالة الصحية للسيدة المصابة، والتي تبين إصابتها بكسور وجروح متفرقة جراء السقوط، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وكانت البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط سيدة من علو بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين أن المصابة، تبلغ من العمر 20 سنة، تعرضت لكسور وسحجات وكدمات متفرقة، وذلك بعد أن قفزت من شرفة مسكنها بالطابق الأول أثناء مشاجرة مع زوجها، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، وقد تولت النيابة التحقيق في الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.