النقل: تشغيل 100 أتوبيس لنقل رواد المنتدى الحضري العالمي بالمجان

أعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة بإعداد خطة تشغيل تفصيلية لنقل رواد المنتدي بالمجان، وذلك للمسجلين لحضور الفاعليات بمنصة المنتدى (https://wuf.unhabitat.org/wuf12) بواقع 100 أتوبيس صديق للبيئة (30 أتوبيس غاز – 70 أتوبيس كهرباء)، وذلك تسهيلًا على رواد المنتدى ودعم حركة تنقلاتهم من وإلى مقر انعقاد المنتدى بمركز المنارة.

وأوضحت وزارة النقل خلال بيان إعلامي لها، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لخدمة رواد المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 فقد أتمت الوزارة الاستعدادات الخاصة بتوفير وسائل نقل حديثة صديقة للبيئة.

وأضاف البيان، أنه تقرر أن يكون مواعيد الخدمة من الساعة 6:15 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً على مدار اليوم من 9 محطات رئيسية بنطاق القاهرة الكبرى بنظام التفويج المباشر بحيث ينطلق الأتوبيسات مباشرة من المحطات الرئيسية المحددة إلى مقر انعقاد الفعاليات بدون توقف في أي محطات أخرى، وذلك بزمن تقاطر يصل 10 دقائق في أوقات الذروة والمحطات كالتالي (التجمع الثالث - المهندسين – الاستاد –شيراتون - عبد المنعم رياض – العباسية – المعادي - دريم بارك -التجمع الأول )، علمًا بأنه يتوافر كود الإتاحة الخاص بذوي الهمم في هذه الأتوبيسات بنسبة 30%.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع شركة UBER لتوفير خدمة مخفضة السعر للتنقل من وإلى مركز المنارة، وذلك عن طريق استخدام البروموكود الخاص بالشركة والذي سينشر على منصة المنتدي (التطبيق الخاص بالمنتدى)، كما تم اتاحة تطبيق اليكتروني من خلال رابط تحميل ((QR https://drive.google.com/drive/folders/1iTNKkx_a4-CPm-43DHHIYeinUbTwkfSg لخدمة رواد المنتدي لمعرفة مواعيد –وأماكن الأتوبيسات الخاصة بنقل رواد المنتدي بحيث اشتمل التطبيق على (مواعيد الأتوبيسات – خريطة للمسارات الأتوبيسات - إمكانية تخطيط رحلات من موقع جوجل لاستخدام وسائل النقل العام الأخرى بالقاهرة مثل المترو والقطار الكهربي وحافلات النقل العام).

كما أتاحت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي دليل لخدمة رواد المنتدى من خلال الموقع الرسمي لوزارة النقل المصرية (www.mot.gov.eg ) ومنصة المنتدي الرسمية (https://wuf.unhabitat.org/wuf1) حيث يشتمل الدليل على (تعريف بالخدمة المقدمة لرودا المنتدى - بيانات محطات الانطلاق (اسم المحطة – الموقع الجغرافي للمحطة علي خرائط جوجل – مواعيد الانطلاق من المحطات ذهابا وعودة) وخريطة للمسارات Schematic Map، كما تم تخصيص رقم واتساب (01210126662) لخدمة العملاء باللغتين العربية والإنجليزية.

كما ستقوم وزارة النقل خلال فعاليات المنتدى بمراقبة الخدمة المقدمة وجودتها (متابعة سير الحافلات وتنفيذ الرحلات وفقًا للمواعيد المعلنة والتنسيق اللحظي بخصوص أي مشكلات في التشغيل)، وذلك من خلال غرفة التشغيل التابعة لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمتصلة بالأتوبيسات من خلال عدد 100 جهاز POS توفر المتابعة الحظية لسير الحافلات وإتاحة معرفة موعد القيام والوصول وبيانات السائق الذي يقوم بالرحلة.

يذكر أن وزارة النقل قامت بتوفير 10 حافلات أخرى ضمت (7 شركة اكتا و3 الشركة القابضة للنقل البري والبحري) للخدمات اللوجستية بالمنتدى.