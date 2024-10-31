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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. تفاصيل الدورة الـ9 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
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أكد المخرج مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أن المهرجان يقام في دورته الـ9 تحت رعاية وزير الثقافة، مشيرا إلى أن الدورة تحمل اسم «جلال الشرقاوي».

وقال مازن الغرباوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الدورة ستكرم 12 شخصية فنية مشهورة من حول العالم ومصر.

وأضاف مازن الغرباوي أن المهرجان يستهدف خلال 10 سنوات تقديم الشباب الفني المسرحي، سواء في مجال التمثيل أو الإخراج أو الكتابة، عبر الورش التي يتم تدشينها.

واختتم قائلا: هناك أثر اجتماعي للمهرجان من خلال الانخراط والاختلاط الثقافي بين الفئات المختلفة، خاصة انه سيتم تدشين عدد من العروض المختلفة.

https://www.youtube.com/watch?v=xitmdVFXawE

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابى وزارة الثقافة