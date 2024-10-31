نائب وزير الإسكان يعقد أولى اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لوضع الهيكل المؤسسي لأكواد منظومة المياه

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا لوضع الهيكل المؤسسي لأكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحى المطلوب تحديثها.

حضر الاجتماع الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ولفيف من أساتذة كليات الهندسة من الجامعات المصرية، والمراكز البحثية وأساتذة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء من المتخصصين.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أهمية تحديث منظومة الأكواد الخاصة بمجالات مياه الشرب والصرف الصحى لما تواجهه الدولة من تحديات فى الوقت الحالي، والتأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لإصدار كود تشريعى يكون مواكبا لجميع التغيرات التى تطرأ فى التطورات المتواكبة فى مجال البنية التحتية، في إطار منهجية وزارة الإسكان، وطبقاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبناءً على التكليفات الصادرة للحكومة من رئيس الجمهورية، باستغلال جميع موارد الدولة وكفاءة الاستفادة من جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بما يتناسب مع إمكانيات الدولة، وذلك بالمحافظة على الصيانة الدائمة للمعدات لزيادة العمر الزمني للمحطات ورفع كفاءتها، وكذلك الاهتمام بكفاءة تقديم الخدمة للمواطن في مجال المياه والصرف الصحي، ومراعاة الناحية الاقتصادية والمالية في تطوير الأكواد .

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الاستعانة بالكوادر ذات الخبرات في منظومة الأكواد الجديدة لتبادل الخبرات، وإشراك الكوادر الشابة لخلق جيل جديد لتكملة استراتيجية الدولة فى هذا القطاع.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد مسعود، ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية فى مجال المياه والصرف، في تحديث الأكواد، بأحدث التكنولوجيات المتقدمة فى مجال البنية التحتية بما يتناسب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وتفعيل دور المركز فى طرح الأفكار الجديدة والأبحاث فى مجال تطوير ذلك المرفق الهام فى مصر.

وأفاد الدكتور محمد مسعود، بأن المركز يسعى إلى المساعدة الدائمة في إيجاد الحلول والمقترحات للمشكلات التي تواجه الجهات المعنية في مجال المياه والصرف الصحي.

وأشاد الدكتور عبد القوى خليفة، بالمنظومة التى سيتم تطبيقها فى تحديث الأكواد والأخذ فى الاعتبار التحديات وإمكانيات الدولة فى تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وعد جميع أعضاء اللجان الدائمة لمنظومة الأكواد بتحديث وتطوير الأكواد بأحدث التكنولوجيات مع إيجاد حلول للمشكلات المتواجدة في تطبيق الأكواد القائمة.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالتأكيد على استمرار عقد اجتماع اللجنة التنسيقية على فترات مع أعضاء اللجنة الدائمة لتذليل أي عقبات تواجه اللجان والمتابعة المستمرة لسرعة تحديث الأكواد وتطويرها.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لوضع الهيكل المؤسسي لأكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2024، تحت إشراف الدكتور سيد إسماعيل، وبرئاسة الدكتور، محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وعضوية الدكتور عبد القوي خليفة، وزير المرافق الأسبق، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وأساتذة كليات الهندسة من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء من المتخصصين.

وتكون مهام اللجنة وضع الاستراتيجية العامة الخاصة بإعداد أكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والتنسيق بين اللجان الخاصة بتلك الأكواد، ومتابعة اللجان الدائمة ووضع الأطر العامة لعملها ومن مهامها أيضا اقتراح الأكواد القائمة المطلوب تحديثها لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي.