صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.52%، ليصل إلى مستوى 30,528.4 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.78%، وصولًا إلى مستوى 3,149.55 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.91%، وصولًا إلى 7,982.05 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.8%، ليصل إلى مستوى 11,161.88 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.66%، ليصل إلى مستوى 37,882.65 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.63%، مسجلًا 13,410.95 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.57%، وصولًا إلى 6,511.34 نقطة.