تعرف على موعد مباراة الجونة أمام زد والقناة الناقلة

يلتقي فريق الجونة، اليوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر، بفريق زد ضمن مباريات الدوري الممتاز في مستهل جولاته الأولى.

حيث إن أولى مباريات الدوري المصري انطلقت أمس الأربعاء، واستعد فريق الجونة الرياضي بتنفيذ تدريبات بدنية مكثفة استعدادًا لمباريات الدوري.

وتنطلق مباراة الجونة اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة مكرمة، وذلك على ملعب خالد بشارة، وتنقل المباراة في دوري النايل، قناة أون تايم سبورت.

ويأمل كابتن علاء عبد العال، المدير الفني للجونة في قيادة فريقه إلى مواصلة أدائه بقوة خلال الموسم الحالي في الدوري، بتحقيق الفوز.

وكان قد أتمم نادي الجونة، عدة صفقات على مدار الأيام الماضية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بضم اللاعب النيجري أوچو صامويل، مهاجم نادي بيراميدز، ليكون ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن النادي ضم 3 صفقات جديدة أخرى حتى الآن، حيث ضم النادي علي الزهدي من الداخلية بالإضافة إلى حسن شاهين حارس مرمى البنك الأهلي.