تفاصيل إنشاء المجلس الوطني للتعليم وفقا لرؤية مصر 2030.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شئون وزارة التعليم، تفاصيل قرار إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وقال محمد الشرقاوي خلال لقائه مع برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر تفتقد للعمل المؤسسي في منظومة التعليم وخاصة قبل الجامعي، منوها بأن أولياء الأمور يعانون من التغيرات في مسار التعليم.

وأضاف محمد الشرقاوي أن أولياء الأمور يشتكون من تدشين امتحانات أسبوعية وشهرية للتلاميذ؛ مشددًا على أن القرار يحمل في طياته إيجابيات وسلبيات، ستحدد وفقا لنسب النجاح هذا العام.

وعن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، اختتم قائلا: المجلس سيضع السياسات التي ستسير عليها العملية التعليمية وفقا لرؤية مصر 2030، ويكون رئيسه رئيس الحكومة و10 وزراء مع وكيل الأزهر و8 من رجال أعمال و4 خبراء.