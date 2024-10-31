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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة الفلسطينية تدين الاعتداء المتكرر لقوات الاحتلال على مستشفى كمال عدوان

عاجل القاهرة الإخبارية
عاجل القاهرة الإخبارية
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أدانت وزارة الصحة الفلسطينية الاعتداء المتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مما تسبب في سقوط آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث تشن قوات الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وزارة الصحة الفلسطينية مستشفى كمال عدوان