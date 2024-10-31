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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طائرات إسرائيلية مسيّرة تطلق النار باتجاه مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات

مخيم النصيرات
مخيم النصيرات
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أطلقت طائرات إسرائيلية مسيّرة النار باتجاه مدرسة الدعوة التي تؤوي مئات النازحين شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، ما تسبب في سقوط آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث تشن قوات الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

مخيم النصيرات الاعتداء الاسرائيلي