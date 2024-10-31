طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار كشف بعض الأطباء بالمستشفيات الخاصة

طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، من الصحة والسكان بإحكام الرقابة على أسعار العلاج بالمستشفيات والمراكز الطيبة الخاصة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء وحتى القرى على مستوى الجمهورية.

وأكد أن أسعار الكشف لبعض الأطباء ببعض المستشفيات الخاصة تعدى الـ 1000 جنيه وأسعار العمليات الجراحية البسيطة أصبحت تتعدى 100 ألف جنيه فى عدد من المستشفيات الخاصة.

وطالب طنطاوي في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بشأن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تستغل المرضى.

كما أكد على ضرورة صياغة ووضع قائمة بالأسعار الخاصة بدخول وعلاج المرضى بجميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة على أن يتم نشر هذه القائمة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة فى مداخل هذه المؤسسات حتى يتعرف كل مريض على الأسعار الحقيقية والمعلنة من قبل الحكومة.

وأشار طنطاوى إلى قيام العديد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة باستخدام أساليب للتحايل على المرضى، واستغلال مرضهم بعمل العديد من الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية التي لا طائل من ورائها سوى الحصول على المزيد من الأموال، بدون أن تستدعي الحالة الصحية لهؤلاء المرضى إجراء كل تلك الفحوصات إضافة إلى تمديد إقامة المرضى بالمبيت سواء بغرفة من غرف المستشفى أو بغرفة العناية المركزة، وذلك في سبيل استغلال المرضى بدون حاجة تذكر لاتخاذ هذا الإجراء، وكل هذا يتم بدون أي رقابة من وزارة الصحة والسكان على تلك المستشفيات والمراكز الطبية.

وتساءل: لماذا التباين الواضح بين خطة أسعار كل مستشفى عن الأخرى، وعدم الإعلان عن خطة أسعار موحدة لكافة الإجراءات الطبية تلتزم بها كافة المستشفيات والمراكز الخاصة، مما جعل الأمر لا يتعدى كونه تجارة بصحة المصريين واستغلال لمرضهم ؟.

وطالب طنطاوى من جميع المحافظين ومديرى مديريات وإدارات الصحة على مستوى الجمهورية القيام بجولات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مؤكداً على ضرورة تشكيل لجان طبية متخصصة من وزارة الصحة، للمرور على تلك المستشفيات، وتلقي شكاوى المرضى ومتابعتها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تقوم باستغلال المرضى.