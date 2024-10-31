حزب الخضر: حكومتنا تخاذلت في حماية اللبنانيين الحاملين للجنسية الأسترالية

قال متحدث حزب الخضر السيناتور ريتشارد دي ناتالي، إن الملايين حول العالم يشهدون على الازدواجية التي يتم التعامل بها مع العدوان على غزة.

وأضاف متحدث حزب الخضر الأسترالي، السيناتور ريتشارد دي ناتالي، للقاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن القوانين الإنسانية لا تطبق بشأن العدوان على قطاع غزة، وأن الكثير من دول العالم مدانة بدعم إسرائيل في عدوانها على غزة على رأسهم الولايات المتحدة وأستراليا.

وتابع السيناتور ريتشارد دي ناتالي، ندعو حكومتنا للامتناع عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لوقف حرب الإبادة في غزة، وجرائم الحرب التي ترتكب في غزة يجب أن توحد العالم نصرة للقيم والقانون الإنساني.

وأكد أن الحكومة الأسترالية تخاذلت في حماية اللبنانيين الحاملين للجنسية الأسترالية.

ويعد حزب الخضر الأسترالي، المعروف بحزب الخضر، هو حزب سياسي أخضر في أستراليا، اعتبارًا من الانتخابات الفيدرالية لعام 2019، أصبح حزب الخضر حاليًا ثالث أكبر حزب سياسي حاصل على تصويت في أستراليا.

تأسس الحزب في عام 1992، وهو اتحاد مؤلف من ثمانية أحزاب حكومية وإقليمية، يتبنى الحزب أربع قيم أساسية هي: الاستدامة الإيكولوجية، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية القاعدية، والسلام واللاعنف.

ويعد زعيم الحزب هو آدم باندت، ونوابه المساعدون هم لاريسا ووترز ونيك مكيم.