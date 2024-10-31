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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم القاهرة تتفقد سير العملية التعليمية بإدارتي الشروق ومصر الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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قامت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، بأولى جولاتها التفقدية بعد توليها المنصب بإدارتي (الشروق - مصر الجديدة).

واستهلت الجولة بمدرسة الشروق للتعليم الأساسي ـ التابعة لإدارة الشروق التعليمية، وحرصت على حضور تابور الصباح، متابعة الالتزام بتطبيق الكثافات الطلابية داخل الفصول وآلية تطبيق الاختبارات الشهرية .

كما استكملت مدير تعليم القاهرة، الزيارة بمتابعة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات ـ التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية .
وتابعت مستوى الطلاب وما توصلوا إليه فى المناهج الدراسية وأيضاً تابعت كراسات الحصة والواجبات المدرسية.

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