مدير تعليم القاهرة تتفقد سير العملية التعليمية بإدارتي الشروق ومصر الجديدة

قامت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، بأولى جولاتها التفقدية بعد توليها المنصب بإدارتي (الشروق - مصر الجديدة).

واستهلت الجولة بمدرسة الشروق للتعليم الأساسي ـ التابعة لإدارة الشروق التعليمية، وحرصت على حضور تابور الصباح، متابعة الالتزام بتطبيق الكثافات الطلابية داخل الفصول وآلية تطبيق الاختبارات الشهرية .

كما استكملت مدير تعليم القاهرة، الزيارة بمتابعة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات ـ التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية .

وتابعت مستوى الطلاب وما توصلوا إليه فى المناهج الدراسية وأيضاً تابعت كراسات الحصة والواجبات المدرسية.