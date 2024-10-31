ارتفاع شهداء لبنان إثر عدوان الاحتلال إلى 2800 شهيد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، عن ارتفاع عدد الشهداء إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على البلاد إلى 2820 شهيدا، منذ شهر أكتوبر 2023.

وقال البيان إن 12937 شخصا أصيبوا أيضا منذ بدء الأعمال العدائية.

وأضاف البيان أن الضربات الجوية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، على جنوب وشرق لبنان خلفت 30 شهيدا و165 جريحا.

وشنت إسرائيل حملة جوية ضخمة في لبنان منذ سبتمبر 2023 ضد ما تزعم أنه أهداف لحزب الله، في تصعيد منذ عام من الحرب عبر الحدود منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

كما شنت تل أبيب غزوا بريا في لبنان في 1 أكتوبر الجاري.