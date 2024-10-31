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الخميس 31 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الموجة الـ24.. إزالة 183 حالة تعدٍ ضمن حملات المرحلة الأولى ببني سويف

جانب من الازالات
جانب من الازالات
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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه قد تم إزالة 183 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وفي إطار جهود  الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف. 

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، الإدارة العامة لأملاك الدولة ، والذي تضمن الإشارة إلى إزالة (43 حالة تعد على مساحة 1846متر من أراضي أملاك الدولة + 140 حالة على مساحة 5 أفدنة و13 قيراط أرض زراعية خاصة)، وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة في 12 الشهر الجاري وحتى أمس الأربعاء، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقًا للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في 12 أكتوبر وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر وتُختتم بالمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.

ازالة التعديات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف البناء المخالف الموجه الـ 24 المرحلة الأولى