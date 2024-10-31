ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 694 ألفًا و950 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 694 ألفًا و950 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1310 جنود ما بين قتيل وجريح، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف 156 دبابة و18 ألفا و450 مركبة مدرعة و20 ألفا و13 من النظم المدفعية و1243 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و994 من أنظمة الدفاع الجوي و2627 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و570 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و63 من المركبات وخزانات الوقود و18 ألفا و63 طائرة بدون طيار".