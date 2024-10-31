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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل وإصابة 36 شخصًا في هجوم روسي على خاركيف

خاركيف
خاركيف
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قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، أوليه سينييهوبوف، إن قنبلة روسية ضربت أحد المباني السكنية في خاركيف، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 34 آخرين.

وأضاف سينييهوبوف في منشور نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الخميس "للأسف، توفي طفل وعلى الرغم من كل الجهود، فشل المسعفون في إنعاش الصبي"، مضيفا أن شخصين على الأقل ظلا محاصرين تحت الأنقاض، وعملية الإنقاذ مستمرة.

وكانت تقارير أوكرانية، قد أفادت في وقت سابق بأن القوات الروسية ضربت خاركيف بقنبلة جوية موجهة، ونتيجة للتأثير، دُمر جزء من مبنى سكني مكون من تسعة طوابق بالكامل تقريبا.

مقتل وإصابة 36 شخصا هجوم روسي على خاركيف