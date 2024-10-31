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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يوجه بتكثيف الاستعدادات لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

محافظ مطروح اللواء
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب
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أكد  اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، على تكثيف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعداداتها وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة والتعامل الفورى مع أي طوارئ. 

محافظ مطروح يشدد على المتابعة المستمرة 

وشدد محافظ مطروح على استعدادات كافة الأجهزة بالمعدات والأفراد سواء مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية الكهرباء والصحة وجميع الجهات المختصة للمتابعة أولًا بأول مع غرف عمليات المدن وغرفة الأزمات والطوارئ بالديوان العام للمحافظة، ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والإبلاغ أولًا بأول عن حالة الطقس خاصة مع ما شهدته عدد من مدن مطروح الساحلية من سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم الخميس، وحركة خفيفة للرياح مع المرور الميدانى لمتابعة جهود تسليك شنايش صرف مياه الأمطار والإبلاغ عن أى آثار سلبية ناتجة، والمتابعة المستمرة لإزالة أي معوقات أو تراكمات بمخرات السيول والبالغ عددها 86 مخرا، ومنع أي عقبات لتيسير حركة المرور أمام السيارات والمواطنين خاصة على الطريق الدولى الساحلى مطروح الإسكندرية، ومطروح السلوم، مع جاهزية المعدات وسيارات سحب المياه بمشاركة مراكز المدن وشركة المياه والحماية المدنية وغيرها من الأجهزة المعنية بالمحافظة لمجابهة الأمطار والاطمئنان على إزالة أي تراكمات تمنع تصريف المياه وسيرها في المسار الطبيعى إلى البحر أو المزارع.
 

محافظ مطروح يؤكد على التنسيق بين كافة الجهات 

ووجه محافظ مطروح بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة على مدار الساعة أي حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي تقلبات أو آثار ناتجة عن الأمطار خلال موسم الشتاء. 

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