النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية الأولى لأعضاء إدارة الشئون القانونية بجامعة حلوان

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، أمس الأربعاء، الدورة التدريبية الأولى لأعضاء إدارة الشئون القانونية بجامعة حلوان، تحت عنوان "آليات التحقيق والتصرف" ، والتي جرى عقدها خلال الفترة من ٢٧ حتى ٣٠ أكتوبر الجاري بمقر جامعة حلوان، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان.

تأتي الدورة التدريبية تحت رعاية المستشار عبد الراضي صدّيقْ – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة حلوان.

واستهلت فَعَّاليات الجلسة الختامية بكلمة ألقاها الدكتور ياسر جادالله - عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، أكد فيها على أهمية التدريب المستمر لرجال القانون بما يكفل دعم مهاراتهم القانونية، وأثنى على دور النيابة الإدارية في تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، وما يمتلكه مستشارو النيابة الإدارية من خبرات قانونية مميزة في هذا المجال.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمستشارين المحاضرين على ما بذلوه من جهدٍ وما قدموه من معلومات ساهمت في إثراء المعرفة القانونية لدى المتدربين.

وفي كلمته رحب المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، بالدكتور عماد أبو الدهب – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر جاد الله، وبالسادة الحضور، ونقل تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة للدكتور السيد قنديل - رئيس جامعة حلوان، مؤكداً على أن هدف هذه الدورة هو دعم مهارات أعضاء إدارة الشئون القانونية بالجامعة في مختلف المناحي القانونية.

وفي إطار تلك الرؤية، حرص مركز التدريب القضائي على إثراء الدورة التدريبية بمجموعة متنوعة من المحاضرات التي تهدف إلى صقل خبرات المتدربين ورفع كفاءتهم بما ينعكس بالإيجاب على أداءهم لمهام عملهم، مختتماً كلمته بتوجيه الشكر للمسؤولين بجامعة حلوان لما بذلوه من جهدٍ في تنسيق وتنظيم هذه الدورة.

من جانبه رحب الدكتور عماد أبو الدهب – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالحضور، ونقل خالص تحياته إلى المستشار عبد الراضي صدّيقْ – رئيس هيئة النيابة الإدارية

كما نقل تحيات الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة للحضور، وأعرب عن سعادته بتفعيل بروتوكول التعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان، وأهمية استمرار التعاون و تبادل الخبرات بين الطرفين في شتى المجالات ذات الصلة.

جدير بالذكر أن برنامج الدورة التدريبية قد تضمن عدداً من المحاضرات جاءت كالتالي وفقاً للترتيب الزمني:

"جرائم العـدوان على المـال العام"، وقد تفضل بإلقائها المستشار محمد كمال – نائب رئيس الهيئة.

"إشكاليات التحقيق الإداري" وقد تفضل بإلقائها المستشار الدكتور حمزه فؤاد – نائب رئيس الهيئة.

"المآخذ القضائية الشائعة في التحقيق والتصرف" وتفضل بإلقائها المستشار باسم الفاروق – نائب رئيس الهيئة.

"أوجه التصرف في التحقيق التأديبي"، " الضمانات التأديبية "وقد تفضل بإلقائهما المستشار الدكتور حسان هاشم – نائب رئيس الهيئة.

"العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية" وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين - الوكيل العام الأول.

"إجراءات التحقيق التأديبي" وتفضلت بإلقائها المستشارة سها السعدني - الوكيل العام الأول.

"قضايا عملية" وتفضل بإلقائها المستشار عصام أبو الروس - الوكيل العام.



وفي ختام فعَّاليات اليوم الأخير، تَسَلَّم المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.