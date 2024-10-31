المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يبدأ جولة إقليمية

بدأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو، جولة إقليمية تشمل (كينيا وأوغندا والسعودية ومصر) حيث يعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات؛ لبحث تطورات الأزمة في السودان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يلتقي بيرييلو خلال جولته قادة من المجتمع المدني السوداني ومسؤولين حكوميين من الدول المضيفة، إضافة إلى عدد من المسؤولين في المنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى الزيارة تهدف إلى تسليط الضوء على عدة أولويات، منها ضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى كافة المناطق داخل السودان وتعزيز حماية المدنيين وتشجيع الجهود الدولية لإنهاء الحرب المستمرة.