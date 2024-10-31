تتسارع وتيرة الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمنافسة بين المرشحين تشتعل، كما أنّ أصوات العالم تمثل شريحة حيوية في معادلة الانتخابات، وجاء ذلك في تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «أصوات العرب في الانتخابات الأمريكية.. قوة مؤثرة في تحديد المصير»، ويسلط الضوء على قوة أصوات العرب في تحديد مصير الانتخابات.

وأشار التقرير، إلى أنّ وتيرة الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتسارع وتشتعل المنافسة بين المرشحين، كما تكتسب أصوات الناخبين العرب هناك أهمية متزايدة في هذا السباق، كما يمثل الأمريكيون من أصول عربية شريحة حيوية في معادلة الانتخابات، إذ تشهد تزايد ملحوظ خاصة في ولاية متشجن، حيث يقدر عدد الناخبين العرب هناك بحوالي 300 ألف صوت.

وأوضح التقرير، أنّ ارتفاع أصوات الناخبين العرب في انتخابات الرئاسة الأمريكية يجعلهم قوة محورية في تحديد مصير الانتخابات، كما أنّ ولاية متشجن كانت محورا رئيسيا للجاليات العربية، وقد ساهمت هذه الجاليات في تشكيل الهوية الثقافية والسياسية للولاية.

وتابع: «مع تصاعد الحملات الانتخابية يتحول التركيز نحو قضايا تشغل بال الناخبين العرب مثل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والهجرة، ما يعكس تأثيرهم العميق على مشهد انتخابات الرئاسة الأمريكية.