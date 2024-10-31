رئيس البرلمان العربي: حظر نشاط الأونروا جريمة ضد الإنسانية

أدان البرلمان العربي، بشدة حظر كيان الاحتلال الإسرائيلي نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية، واصفًا ذلك بأنه جريمة ضد الإنسانية وتحد سافر لكل القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، على الدور المهم والكبير لوكالة الأونروا التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وتجويع غير مسبوق.

ودعا "اليماحي" المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والعاجل للضغط على كيان الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، ودعم الوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين.

كما أكد اليماحي على دعم البرلمان العربي لمبادرة السعودية للدعوة إلى عقد قمة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، مثمنًا في هذا السياق جهود المملكة من أجل حشد الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف هذا العدوان وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وأكد اليماحي موقف البرلمان العربي الثابت والداعم دائمًا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وحصوله على كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.