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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفاصيل الحالة المرورية.. سيولة حتى طريق العروبة وكثافات بسيطة في المحور

الحالة المروية
الحالة المروية
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استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية، اليوم الخميس، 31 أكتوبر، إذ يشهد شارع رمسيس بعض الكثافات المرورية حتى ميدان العباسية.

وتظهر كثافات نسبية في تقاطع شارع صلاح سالم، وعند كوبري الجلاء توجد سيولة مرورية حتى طريق العروبة، ويشهد نفق الأزهر انتظاما في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا.

وفي محافظة الجيزة، يشهد شارع فيصل كثافات مرورية، كما يشهد شارع الهرم تباطؤا كبيرا في حركة السيارات، وبدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، وهناك كثافات كبيرة من شارع العشرين حتى الطالبية.

ويشهد طريق المحور كثافات مرورية بسيطة، والمتجه إلى أكتوبر يشهد سيولة مرورية، أما شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، فقد ظهرت فيه كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وظهرت كثافات على محور صفط اللبن المتجه من الدائري إلى شارع السودان ويفضل التوجه إلى محور عرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. 

الحالة المرورية ميدان العباسية طريق العروبة حركة المرور