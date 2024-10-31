أسعار الذهب اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

سيطر الاستقرار على أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بعدما سجل رقما قياسيا خلال تعاملات أمس الأربعاء.

سعر الذهب المحلي

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4331 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3790 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3248 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2526 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30 ألفا و320 جنيها.

سعر الذهب عالميا

فيما بلغ سعر الأونصة عالميا 2790 دولارا.

حركة أسعار الذهب خلال العام

ووصلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية إلى أعلى قمة تاريخية على الإطلاق مطلع العام الجاري 2024، حيث وصل سعر الجرام الواحد من العيار 21 الأكثر انتشارا بين المواطنين، إلى حاجز 4200 جنيه، ومع حزمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في مارس الماضي، وتحرير سعر الصرف، وهبوط الدولار في السوق السوداء، تراجعت على الفور أسعار الذهب، إلى أن عاد وصعد مرة ثانية خلال الفترة الماضية، نتيجة للأحداث والتوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

وأعلن مجلس الذهب العالمي، حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى إجمالي 10.4 طن من الذهب، منخفضا بنسبة 17% عن الربع الثالث من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 12.6 طن.