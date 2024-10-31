«التلواني» يشارك في جلسة حوارية بملتقى «ميدهيلث» حول تحقيق سلامة المرضى

شارك الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، في جلسة المديرين التنفيذيين بالملتقى بعنوان "الطريق نحو تحقيق أمان وسلامة المرضى في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية"، وذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية "ميدهيلث - أبوظبي 2024".

حيث ناقش التلوانى، سبل تحسين سلامة المرضى وأهمية التعاون بين جميع القطاعات لتحقيق هذا الهدف.

كما أكد المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، أن الملتقى يعد منصة فريدة للتعاون وتبادل الأفكار، ومناقشة القضايا الصحية الحيوية مثل الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وأمان وسلامة المرضى، والتحول الرقمي، والاستدامة الصحية. كما تؤكد مشاركة المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والمديرين التنفيذيين في الرعاية الصحية على أهمية هذه النقاشات وتأثيرها في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في العالم العربي.

وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية "ميدهيلث - أبوظبي 2024" يُعقد خلال شهر أكتوبر 2024. ويُحتفل في هذا الملتقى باليوبيل الفضي للاتحاد، بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسه.

ويجمع الملتقى أبرز القادة المؤثرين في مجال الرعاية الصحية والسياسات والمنظمات الصحية العالمية. ويحضر هذا الحدث وزراء الصحة، ورؤساء الهيئات الصحية، ومديرون إقليميون من منظمات دولية، ومديرون تنفيذيون بارزون في مجال الرعاية الصحية، والمفكرون في الابتكار الصحي، فضلاً عن عدد من القيادات وكبار المسؤولين والمتخصصين البارزين في المجال الصحي من الدول العربية والعالم.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد فازت بالجائزتين الماسية والذهبية من اتحاد المستشفيات العربية في مجالي سلامة المرضى والتحول الرقمي للرعاية الصحية على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلى فوز خمس مستشفيات تابعة للهيئة في عدد من المجالات، وذلك ضمن منافسات ضمت أكثر من 213 متسابقًا من كبرى المشافي والمراكز الصحية في الوطن العربي.

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