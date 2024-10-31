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الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 18 ألف طن و1029 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة ( 9 ) سفن وتم تداول (18000) طن بضائع و(1029) شاحنة و(110) سيارة حيث شملت حركة الواردات (7500) طن بضائع و(512) شاحنة و(87) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (10500) طن بضائع و(517) شاحنة و(23) سيارة.
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  السفينة  ALCUDIA EXPRESS  بينما تغادر السفينتين امل ودليلة ، فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينة  ALCUDIA EXPRESS ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و 360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا ، أورو آيلة  . 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1785 راكبا بموانيها.
 

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