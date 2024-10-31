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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استطلاع: الأمريكيون قلقون ومحبطون بشأن الحملة الرئاسية

ترامب وهاريس
ترامب وهاريس
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أظهر استطلاع جديد أجراه مركز"AP-NORC" لأبحاث الشؤون العامة، أن حوالي 7 من كل 10 أمريكيين يشعرون بالقلق أو الإحباط بشأن الحملة الرئاسية لعام 2024، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا" الخميس.

كما وجد الاستطلاع أن حوالي الثلث فقط يشعرون بالحماس تجاه الحملة الرئاسية.

وأشارت "صوت أمريكا" إلى أنه هناك شعور واسع بعدم اليقين يخيم على المنافسة الرئاسية لعام 2024 خلال الأسبوع الأخير من الحملة. 

ونوهت الإذاعة إلى أن السباق الرئاسي تنافسي على المستوى الوطني وفي الولايات المتأرجحة الرئيسية، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، حيث لم تظهر نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، ولا الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب أي ميزة قابلة للقياس.

استطلاع أمريكيين قلق إحباط الحملة الرئاسية كامالا هاريس دونالد ترامب