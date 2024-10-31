تعرف على مواعيد مباريات الدوري الممتاز للسيدات اليوم

يواجه فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب، كما يواجه يواجه فريق البنك الأهلي فريق إنبي.

وتنطلق اليوم الخميس، مباريات الدوري المصري للسيدات في جولاته الخامسة 2024-2025، وذلك بعد فترة التوقف الدولي أعلنها اتحاد الكرة لدوري الكرة النسائية بدأت منذ الاثنين الماضي الموافق 21 أكتوبر بسبب التوقف الدولي للمنتخبات، وفقاً للأجندة الدولية.

حيث تنطلق اليوم أولى المباريات، الجولة الخامسة لتشهد 7 مباريات، تتم على مدار يومين وهما اليوم وغدا الجمعة الموافق 1 نوفمبر.

واستقرت لجنة المسابقات بالجبلاية إجراء تعديلات على موعد مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بداية من شهر نوفمبر المقبل وخاصة مع تطبيق موعد التوقيت الشتوي لتقام جميع المباريات الثالثة عصرًا بدلاً من الساعة الرابعة .