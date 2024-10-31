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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مواعيد مباريات الدوري الممتاز للسيدات اليوم

درع الدوري المصري
درع الدوري المصري
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يواجه فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب، كما يواجه يواجه فريق البنك الأهلي فريق إنبي.

وتنطلق اليوم الخميس، مباريات الدوري المصري للسيدات في جولاته الخامسة 2024-2025، وذلك بعد فترة التوقف الدولي أعلنها اتحاد الكرة لدوري الكرة النسائية بدأت منذ الاثنين الماضي الموافق 21 أكتوبر بسبب التوقف الدولي للمنتخبات، وفقاً للأجندة الدولية.

حيث تنطلق اليوم أولى المباريات، الجولة الخامسة لتشهد 7 مباريات، تتم على مدار يومين وهما اليوم وغدا الجمعة الموافق 1 نوفمبر.

واستقرت لجنة المسابقات بالجبلاية إجراء تعديلات على موعد مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بداية من شهر نوفمبر المقبل وخاصة مع تطبيق موعد التوقيت الشتوي لتقام جميع المباريات الثالثة عصرًا بدلاً من الساعة الرابعة .

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وادي دجلة فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية فريق المقاولون العرب فريق البنك الأهلي فريق إنبي اتحاد الكرة الدوري المصري للسيدات كرة القدم النسائية