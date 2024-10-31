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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة وأمطار ببعض المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر  على كافة الأنحاء.

كما يشهد اليوم الخميس، أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وصحراء مطروح وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتمتد خفيفة على الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 15 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 17 درجة .

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