اليوم.. انطلاق الجولة الخامسة من مباريات دوري الكرة النسائية 2024-2025

تنطلق مباريات الدوري المصري للسيدات اليوم الخميس، في جولاته الخامسة 2024-2025، وذلك بعد فترة التوقف الدولي أعلنها اتحاد الكرة لدوري الكرة النسائية بدأت منذ الاثنين الماضي الموافق 21 أكتوبر بسبب التوقف الدولي للمنتخبات، وفقاً للأجندة الدولية.

تشهد الجولة الخامسة 7 مباريات، تتم على مدار يومين وهما اليوم الخميس وغدا الجمعة الموافق 1 نوفمبر.

وكانت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات يوم الاثنين الماضي الموافق 21 أكتوبر تضمنت 8 مباريات.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي: حيث فاز الزمالك على المقاولون العرب 2-1، بينما فاز بيراميدز على إنبي 2-0، والبنك الأهلي فاز على الجونة 5-0 ، وبالم هيلز فاز على الاتحاد السكندري 4-2 .

وفاز الطيران على اتحاد بسيون 1-0، كما فاز الأهلي على المعادي واليخت 4-0 ، وفريق زد فاز على مودرن سبورت 2-1.

كما فاز فريق مسار على دلفي 2-0، حيث احتساب مسار فائز بعد عدم حضور فريق دلفي.