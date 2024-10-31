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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. انطلاق الجولة الخامسة من مباريات دوري الكرة النسائية 2024-2025

أرشيفية
أرشيفية
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تنطلق مباريات الدوري المصري للسيدات  اليوم الخميس، في جولاته الخامسة 2024-2025، وذلك بعد فترة التوقف الدولي أعلنها اتحاد الكرة لدوري الكرة النسائية بدأت منذ الاثنين الماضي الموافق 21 أكتوبر بسبب التوقف الدولي للمنتخبات، وفقاً للأجندة الدولية.

تشهد الجولة الخامسة 7 مباريات، تتم على مدار يومين وهما اليوم الخميس وغدا الجمعة الموافق 1 نوفمبر.

وكانت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات يوم الاثنين الماضي الموافق 21 أكتوبر تضمنت 8 مباريات.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي: حيث فاز الزمالك على المقاولون العرب 2-1، بينما فاز بيراميدز على إنبي 2-0، والبنك الأهلي فاز على الجونة 5-0 ، وبالم هيلز فاز على الاتحاد السكندري 4-2 .

وفاز الطيران على اتحاد بسيون 1-0، كما فاز الأهلي على المعادي واليخت 4-0 ، وفريق زد فاز على مودرن سبورت 2-1.

كما فاز فريق مسار على دلفي 2-0، حيث احتساب مسار فائز بعد عدم حضور فريق دلفي.

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مباريات الدوري المصري للسيدات دوري الكرة النسائية اتحاد الكرة