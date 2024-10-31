واشنطن تتهم إسرائيل بـ"عدم القيام بما يكفي" لمعالجة المخاوف بشأن هجمات غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الوضع المحيط بالمساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة ليس بالمستوى الذي تراه الولايات المتحدة مقبولا، بحسب ما ذكرت "يورونيوز" الخميس.

واتهمت الولايات المتحدة إسرائيل بـ"عدم القيام بما يكفي" للرد على المخاوف الدولية بشأن الضربات العشوائية على غزة.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال ميلر إن الولايات المتحدة تجري "مراجعات خاصة" بناء على المعلومات التي تجمعها، بغض النظر عن حكومة إسرائيل.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أيضا على موقف الولايات المتحدة بشأن لبنان، قائلا إن الحملة العسكرية لإسرائيل "لا ينبغي، ولا يمكن، ألا تبدو مثل الحملة التي شنتها في غزة وأننا لا نريد أن نرى هذا النوع من الأضرار الواسعة النطاق".