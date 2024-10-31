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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الجونة يواجه زد في الدوري المصري

أرشيفية
أرشيفية
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يلتقي فريق الجونة، اليوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر، بفريق زد ضمن مباريات الدوري الممتاز في مستهل جولاته الأولى.

وانطلقت أولى مباريات الدوري المصري أمس الأربعاء، واستعد فريق الجونة الرياضي بتنفيذ تدريبات بدنية مكثفة استعدادًا لمباريات الدوري.

وكان قد أتمم نادي الجونة، عدة صفقات على مدار الأيام الماضية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بضم اللاعب النيجري أوچو صامويل مهاجم نادي بيراميدز، ليكون ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن النادي ضم 3 صفقات جديدة أخرى حتى الآن ، حيث ضم النادي علي الزهدي من الداخلية بالإضافة إلى حسن شاهين حارس مرمى البنك الأهلي.

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