اليوم.. الجونة يواجه زد في الدوري المصري

يلتقي فريق الجونة، اليوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر، بفريق زد ضمن مباريات الدوري الممتاز في مستهل جولاته الأولى.

وانطلقت أولى مباريات الدوري المصري أمس الأربعاء، واستعد فريق الجونة الرياضي بتنفيذ تدريبات بدنية مكثفة استعدادًا لمباريات الدوري.

وكان قد أتمم نادي الجونة، عدة صفقات على مدار الأيام الماضية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بضم اللاعب النيجري أوچو صامويل مهاجم نادي بيراميدز، ليكون ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن النادي ضم 3 صفقات جديدة أخرى حتى الآن ، حيث ضم النادي علي الزهدي من الداخلية بالإضافة إلى حسن شاهين حارس مرمى البنك الأهلي.