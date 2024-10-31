محلل سياسي: حزب الله يريد وقف إطلاق النار بعد خسائره الهائلة

قال محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي، إنّ هناك عوامل كثيرة تحيط بسرعة مجيء المبعوث الأمريكي آمون هوكشتاين ومعه مسؤول ملف الشرق الأوسط في الإدارة الأمريكية بريت ماكغورك إلى إسرائيل غدا، إذ إنّ حزب الله يريد وقف إطلاق النار بعد كل ما مر به، موضحا أنّ هناك تطورا كبيرا وتصعيدا للحرب على صعيد لبنان.

وأضاف «الرز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم قال أنّ الحزب مستعد للقتال أياما وأسابيعا وشهورا، لكنه ركز على نقطتين، الأولى أنه لا يقاتل من أجل مشروع إيراني، لكن يقاتل من أجل موضوع محلي لبناني وأنّه الطريق لإحلال السلام في لبنان عبر وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنّ النقطة الثانية هي أن الحكومة اللبنانية تسعى وتريد وقفا لإطلاق النار، إذ إنّ الوضع العام في لبنان أصبح في منحدر مخيف.

وتابع: «لبنان يعاني من تفكك المؤسسات وتدفع أثمان لاهظة لعملية النزوح الواسع الذي تم، كما أنّ هناك خسائر هائلة تتخطى 20 مليار دولار».