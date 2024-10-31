اليوم.. ثاني جلسات استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه

تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من سفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات على حكم إعدامه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة والمستشارين فتحي سليم الشاوري وعمرو عبدالقادر صبري و سامح سعيد أحمد وأمانة سر شريف محمد وتامر حماد.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالإعدام شنقًا لسفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه.