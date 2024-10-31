فلسطين.. جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية بمخيم نورشمس شرقي طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن جرافات الاحتلال تشرع في تدمير البنية التحتية بحارة العيادة بمخيم نورشمس شرقي طولكرم.

واستشهد الطفل الفلسطيني أحمد عصام فحماوي، فجر اليوم، متأثرا بإصابته الحرجة جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب بجروح خطيرة في القصف الذي استهدف مواطنين في مخيم نور شمس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، بلدة جيوس شرق قلقيلية، واعتقلت الشاب ليث سليم بعد اقتحام منزل. واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اندلعت النيران في عدد من المنازل محيط دوار الشيخ زايد شمال غزة جراء القصف القصف الإسرائيلي.