البطريرك يلتقي الراهبات الدومنيكيات للقديسة كاترينا السيانيّة في بغداد

استقبل مساء الأربعاء في تمام الحادية عشر مساء البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، الأخوات الراهبات من دير القديس توما للراهبات الدومنيكيات للقديسة كاترينا السيانيّة، واللواتي يخدمنَ في بغداد، وذلك في دار المطرانية السريانية الكاثوليكية في الكرّادة – بغداد.

وحضر اللقاء كل من: مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يوحنّا بطرس موشي رئيس الأساقفة السابق لأبرشية الموصل وتوابعها ومستشار الأبرشية، ومار أثناسيوس فراس دردر النائب البطريركي في البصرة والخليج العربي، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب بولس زرّا، والأب بطرس دردر.

ورحّب البطريرك بالأخوات الراهبات الدومنيكيات، معربًا عن سروره باستقبالهنَّ، مثنيًا على ما يقمْنَ به من خدمة للكنيسة في بغداد، وداعيًا لهنَّ بالنجاح الدائم.

ومن جهتهنَّ، عبّرت الأخوات الراهبات عن الفرح الكبير بلقاء البطريرك ونيل بركته، وثمّنت رعايته الأبوية للكنيسة السريانية في هذه الظروف العصيبة.

كما قدّمت الراهبات عرضًا موجزًا لأبرز أعمالهنَّ ونشاطاتهنَّ في بغداد.

وفي ختام اللقاء، منح البطريرك الأخوات الراهبات الدومنيكيات بركته الرسولية عربون محبّته الأبوية.