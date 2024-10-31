وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في نهاريا.. ورصد طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن هناك دوي لصفارات الإنذار في نهاريا، كما تم رصد طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان.

وأضافت، أنه تم رصد عدد من الصواريخ التي أُطلقت من لبنان وسقطت في منطقة إصبع الجليل، بعد دوي صفارات الإنذار بالمنطقة.

في الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه تمكنوا من استهداف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بعدة صواريخ.

كما استهدف تجمعات أخرى لجنود الجيش إسرائيلي في مستعمرة "جشر هزيف" بواسطة الصورايخ، وتمكن "حزب الله" من استهداف جنود جيش الاحتلال في مستعمرة ليمان بصلية صاروخية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان إلى 2822 شهيدًا و12937 جريحًا.

واستشهد 24 شخصًا وأصيب العشرات بغارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم على بلدتي حارة صيدا والصرفند جنوب لبنان في وقت يواصل الاحتلال جرائمه وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي.