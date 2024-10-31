لأول مرة أساسيًا.. عمر فايد يشارك مع بيرشوت في كأس بلجيكا

شارك المدافع المصري عمر فايد، لأول مرة أساسيًا خلال الموسم الجاري 2024-2025 مع فريقه بيرشوت، خلال منافسات دور الـ32 من بطولة كأس بلجيكا وذلك أمام كلوب لييج.

وفاز بيرشوت على كلوب لييج بثلاثية مقابل هدف، بمشاركة عمر فايد للمرة الأولى بشكل أساسي، وذلك عقب انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

من هو عمر فايد؟

انتقل عمر فايد إلى بيرشوت على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادمًا من نادي فنربخشة التركي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكانت أزمة تصريح العمل حالت دون مشاركة عمر فايد مع بيرشوت منذ انضمامه، حيث اضطر النادي البلجيكي إلى الانتظار عدة أسابيع لحل هذه المشكلة، ليدخل مدافع منتخب مصر الأولمبي قائمة المباريات بعدها، لكنه شارك أساسيًا لأول مرة مساء الأربعاء في بطولة كأس بلجيكا.

ويبلغ عمر فايد من العمر حاليًا 21 عامًا، انتقل إلى فنربخشة التركي في صيف عام 2023 قادمًا من المقاولون العرب.

وقضى عمر فايد الموسم الماضي معارًا إلى نادي نوفي بازار الصربي من فنربخشة، وقدم أداء مميزًا حيث خاض 21 مباراة في مختلف المسابقات.

وعند عودته إلى فنربخشة، قرر النادي التركي إعارته مرة أخرى بقرار من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ولكن هذه المرة إلى بيرشوت البلجيكي، بحثًا عن المزيد من الخبرة والتطور.

يذكر أن عمر فايد، شارك مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وأسهم بشكل كبير في وصول الفراعنة إلى المربع الذهبي لأول مرة منذ 60 عامًا.