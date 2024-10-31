الليلة.. حفل فني لفرقة «ضفاير» بقيادة أماني محفوظ في قبة الغوري

في ليلة استثنائية تجمع بين عبق الماضي ونبض الحاضر، يحتضن صندوق التنمية الثقافية، حفلًا لفرقة "ضفاير" بقيادة الشاعرة أماني سعيد محفوظ، وذلك مساء اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، في قبة الغوري التاريخية في تمام الساعة الثامنة مساء.

فرقة ضفاير

تُحيي فرقة «ضفاير» أمسية موسيقية تتداخل فيها الألحان مع الإيقاعات، لتأخذ الجمهور في رحلة فنية تجمع بين التراث المصري العريق وألوان الموسيقى المعاصرة. بوجود نخبة من العازفين والمبدعين، وتستعد الفرقة لتقديم تجربة فريدة، تُعبّر فيها عن قصص وأحاسيس تنبض بروح الأصالة والتجديد.

الشاعرة أماني محفوظ

ما يميز هذا الحفل هو بصمة الشاعرة أماني محفوظ، التي استطاعت بأشعارها ونبض كلماتها أن تمنح الفرقة هوية مميزة، تنسجم فيها الألحان مع المفردات، لتُشكّل لوحة فنية تخاطب الذوق الرفيع لمحبي الموسيقى والفنون في قلب القاهرة الفاطمية، حيث التاريخ والعراقة يتمازجان مع الموسيقى لتنسج "ضفاير" في هذه الليلة ذكريات لا تُنسى.

يذكر أن «ضفاير» فريق نسائي، أسسته الشاعرة أماني محفوظ؛ لتقديم أشعارها بوسائط فنية وتعبيرية مختلفة، منها: الموسيقى، والغناء، والباليه، والرقص الصوفي، والتمثيل، مصحوبة بلغة الإشارة خصيصاً للصم وضعاف السمع.