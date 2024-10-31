محمد صلاح وليفربول في مواجهة سهلة.. نتائج قرعة ربع نهائي كأس كاراباو

أجريت مراسم قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، وأسفرت عن مواجهة سهلة لفريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح.

وتأهل ليفربول بمشاركة محمد صلاح بديلًا إلى دور الثمانية من كأس كاراباو، بعد الفوز على برايتون بثلاثية مقابل هدفين على ملعب أميكس.

تأهلت 8 أندية إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس كاراباو، هم: ليفربول، ساوثهامبتون، برينتفورد، مانشستر يونايتد، توتنهام، أرسنال، نيوكاسل يونايتد، وكريستال بالاس.

وشهدت مباريات دور الـ32، توديع مانشستر سيتي وتشيلسي لمنافسات كأس كاراباو، بعد الخسارة من توتنهام ونيوكاسل يونايتد.

ويخوض محمد صلاح رفقة ليفربول، مباراة ربع نهائي البطولة أمام ساوثهامبتون خارج الديار، أي على ملعب الأخير بعد إجراء القرعة.

وتعد أقوى مواجهة من مواجهات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، الصدام القوي بين توتنهام ضد مانشستر يونايتد.

نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس كاراباو

ساوثهامبتون ضد ليفربول

توتنهام ضد مانشستر يونايتد

أرسنال ضد كريستال بالاس

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد.