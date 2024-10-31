طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية عنيفة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في محيط مستشفى الإندونيسي شمال مخيم جباليا شمال غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، بلدة جيوس شرق قلقيلية، واعتقلت الشاب ليث سليم بعد اقتحام منزل. واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اندلعت النيران في عدد من المنازل محيط دوار الشيخ زايد شمال غزة جراء القصف القصف الإسرائيلي.