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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"أكسيوس": المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أحرزت تقدما كبيرا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أحرزت تقدما كبيرا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان إلى 2822 شهيدًا و12937 جريحًا.

واستشهد 24 شخصًا وأصيب العشرات بغارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم على بلدتي حارة صيدا والصرفند جنوب لبنان في وقت يواصل الاحتلال جرائمه وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي.

في الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه تمكنوا من استهداف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بعدة صواريخ.

كما استهدف تجمعات أخرى لجنود الجيش إسرائيلي في مستعمرة "جشر هزيف" بواسطة الصورايخ، وتمكن "حزب الله" من استهداف جنود جيش الاحتلال في مستعمرة ليمان بصلية صاروخية.

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