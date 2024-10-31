البنتاجون: 77% من الشباب الأمريكي غير مؤهلين للخدمة العسكرية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن انعدام قدرة 77% من الشباب الأميركي على تأدية الخدمة العسكرية.

وقالت مديرة سياسة التجنيد في وزارة الدفاع الأمريكية، كاتي هيلاند: "تشير البيانات إلى أن حوالي 77% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عامًا غير مؤهلين للخدمة العسكرية دون أي استثناء".

ووفقا لها، فإن هذا يرجع أيضا إلى أسباب طبية.

كما ذكرت هيلاند أن نسبة كبيرة من الشباب لا يفكرون في الخدمة العسكرية ولا يرون فائدة منها، وهذا يحصل لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، عزم واشنطن الدفاع عن كوريا الجنوبية بجميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية.