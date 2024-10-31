الدور على عادل إمام.. فريدة سيف النصر تكشف حقيقة تنبؤها بوفاة الزعيم

الخميس 31/أكتوبر/2024 - 01:57 ص

نفت الفنانة فريدة سيف النصر التصريحات المنسوبة لها، بأنها قالت «إن الدور على الفنان عادل إمام بعد رحيل حسن يوسف ومصطفى فهمي».

وكتبت الفنانة فريدة سيف النصر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "بجد في عز الأحزان ورعب الفراق بكلمة مات، إرحموني.. مواقع كتير كاتبة على لساني إن بعد وفاة الأستاذين حسن يوسف ومصطفى فهمي أنا قلت عادل إمام في الطريق.. إن شاء الله انتم واللي افتروا.. ليه يعني هل أنا بقيت أنافس ليلى عبد اللطيف وفريدة الفلكي؟! منكم لله بجد".

وودّع المصريون ونجوم الفن كلا من: الفنان حسن يوسف والفنان مصطفى فهمي، وذلك في أقل من 24 ساعة الماضية، حيث أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان القدير مصطفى فهمي والملقب بـ«دنجوان السينما المصرية» عن عمر يناهز 82 سنة، شقيق الفنان الكبير حسين فهمي، الرئيس الحالي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما رحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف بعد أن غيّبه الموت عن عمر ناهز 90 عامًا، قدم خلالها مشوارًا فنيًا ثريًا ومتنوعًا، وودعه المصريون ونجوم الفن من مسجد الشرطة، يوم الثلاثاء، في مدينة الشيخ زايد على أطراف القاهرة.