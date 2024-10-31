روسيا تعلن تحديد قيمة الدولار الرسمي عند 97.05 روبل بانخفاض عن المؤشر السابق

أعلن البنك المركزي للاتحاد الروسي تحديد سعر الدولار الرسمي عند قيمة 97.05 روبل، وذلك اعتبارًا من غدٍ الخميس، بانخفاض قدره 27 كوبيل (100 كوبيل = 1 روبل) عن المؤشر السابق.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، الأربعاء، أنه تم تخفيض سعر اليورو الرسمي أيضًا بمقدار 0.22 روبل إلى 105.2211 روبل، فيما ظل سعر اليوان الرسمي ثابتًا عند 13.5876 روبل، وسيظل ثابتًا تقريبًا، حسب الوكالة.

كان البنك المركزي الروسي قد أعلن في 13 يونيو الماضي أنه سيحدد أسعار الدولار واليورو الرسمية مقابل الروبل على أساس تقارير البنوك عن نتائج المعاملات في سوق العملات خارج البورصة.